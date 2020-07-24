Elon Musk, Tesla'dan 2 milyar dolar bonus almaya hak kazandı

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın, Tesla'nın piyasa değerinin altı ayda 150 milyar doları aşmasıyla birlikte, mevcut fiyatlarla 2 milyar dolarlık ikinci bir bonus talep edebileceği belirtildi.

Bloomberg’in aktardığına göre Elon Musk, şirketin 1.69 milyon hissesini satın alma hakkına sahip, ancak satabilmesi için en az 5 yıl beklemek zorunda.

Hisselerin her birinin değerinin 350.02 dolar olduğu düşünüldüğünde Musk’ın hisse senetlerinden kazanacağı para 2.1 milyar doları buluyor.

Sözleşme şartlarına göre, sabit bir maaş ve ikramiye alamayan Tesla CEO'sunun aldığı ücreti şirketin performansı belirliyor. Musk'ın 12 kademeye bölünmüş tazminat paketinin, tüm hedeflerin tamamlanması halinde 50 milyar dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

Musk, Tesla'nın piyasa değerinin 100 milyar doları aştığı mayıs ayında 775 milyon dolarlık ilk kademe bonusunu elde etmişti.

Temmuz ayında Musk'ın dünyanın en zengin 5 insanı arasına girdiği ve servetinin 71.5 milyar doları aştığı açıklanmıştı.