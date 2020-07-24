Mike Tyson ringlere geri dönüyor

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, boks dünyasının en başarılı isimlerinden Roy Jones Jr. ile karşı karşıya geleceği bir gösteri maçı için tekrar ringe tırmanacağını duyurdu.

Tyson ve Jones Jr., 12 Eylül'de Carson, California'daki Dignity Health Sports Park'ta 8 rauntluk bir karşılaşmada dövüşecek.

Boks yaptığı günlerde kendisine 'Demir Mike' ve 'Dünyadaki En Fena Adam' lakapları verilen Tyson, profesyonel boks kariyerindeki ilk yılında 15''e 0 gitmiş, ayrıca tüm rakiplerini nakavt yoluyla yenmişti. Tyson, 20. yaş gününü kutlamasından 4 ay sonra kemeri alarak dünyanın en genç ağır siklet şampiyonu olmuştu.

Tyson, kariyeri boyun 50 kere kazandı ve 6 kez kaybetti. Boks efsanesi, son profesyonel karşılaşmasına 2005'te çıktı ve Kevin McBride'a kaybetti.

Tyson, geçen aylarda hazırlık videolarını paylaşarak ringe döneceğinin sinyallerini vermişti.

Eski bir dünya şampiyonu olan 51 yaşındaki Jones Jr da kariyerinde 66 maç kazandı ve 9 kez kaybetti.