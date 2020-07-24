Konya'da 25 metre çapında yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarlada sulama yaptığı sırada durumu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, “Mısır sulaması yapıyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu” dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçenin Eşeli Yaylası'ndaki bir mısır tarlasında ise 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

‘Her gün risk altındayız’

Tarlada çalışırken obruk oluştuğunu fark eden İshak Şakar, “Mısır sulaması yapıyordum. Hortumları takip ediyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim. Obruk gece oldu sanırım. Çünkü daha önce herhangi bir şey yoktu. Her gün risk altındayız” dedi.

‘Diğer gördüklerimden çok büyük’