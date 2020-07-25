Kabin görevlisi, uçaktaki olası bir acil durumda hayat kurtarabilecek bir ipucu verdi

Bir kabin görevlisi, uçaklarda yaşanabilecek olası bir kaza durumunda hayatta kalma olasılığını artırmak için, oturulan yerden en yakın acil çıkış kapısına kadar kaç koltuk sırası bulunduğunun sayılması gerektiğini söyledi.

Express.co.uk’nin aktardığına göre, uçaklarda tüm uçuşlar öncesinde, olası bir kaza durumunda neler yapılabileceği ve nasıl hızlı şekilde uçaktan ayrılabileceği bildirilse de, çoğunlukla atlanan bir yöntem daha var.

İsmi belirtilmeyen bir kabin görevlisi, yolculara hayat kurtaracak bir ipucu verdi.

Kabin görevlisi, yolcuların oturdukları yere en yakın acil çıkış kapısına kadar olan koltuk sıralarını saymaları gerektiğini söyledi. Zira bazı durumlarda uçağın içinde görmek mümkün olmayabilir.

Görevli, “Duman veya başka bir durumdan dolayı kapıyı görememeniz ihtimaline karşı, koltuk sırasını sayın, böylece sıra sayısını kullanarak daha hızlı şekilde çıkışa ulaşabilirsiniz” dedi.