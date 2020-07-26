Netflix'in kurucusundan iş hayatında başarı tavsiyesi: Kitap okumayın

Tüm dünyada pek çok kişinin yapımlarını takip ettiği dijital yayın platformu Netflix’in kurucusu Randolph, kitapları ve dersleri bir kenara bırakıp deneyerek öğrenmeyi önerdi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Randolph verdiği röportajda, “Kitap okumayın. Online dersler almayın” dedi.

Randolph, "Eğer gerçekten iş becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, becerilerinizi aktif biçimde kullanabileceğiniz yolları bulun" dedi.

"Örneğin ailenizden birine ya da bir arkadaşınıza bir şeyler satmaya çalışın" diyen Randolph, bunun bir işi herhangi bir girişim firmasına pazarlamakla benzer becerileri gerektirdiğini belirterek, "Öncesinde gerçek satış fikirlerinizin ne olduğuna dair düşünmeniz gerekiyor. Daha önce neleri görmüşlerdi? Nasıl tepki verecekler?" ifadelerini kullandı.