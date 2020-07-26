Heybeliada açıklarında alabora olan teknenin kaptanı serbest

Heybeliada'da dün gece teknenin alabora olması ile 27 kişinin ölümden döndüğü olayda gözaltına alınan teknenin kaptanı, ifadesine başvurulduktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.
Öte yandan batan teknede bulunanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı:
- 10 dakikalık yolculuktan sonra tekne alabora oldu. Balıkçı teknesi geldi bir kısmımız kurtardı can yelekleri attı. Daha sonra Sahil güvenlik ve polis geldi. İnanılmaz bir panik vardı. Bir arkadaş kapıyı kırdı, dışarı öyle çıktık. Sahil güvenlik 8-10 dakika içerisinde geldi. Teker teker aldılar.
- İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik. Tekne battıktan sonra suyun üstüne çıktık. 5 dakika sonra balıkçı teknesi geldi. Bizi kıyıya çıkardılar. Ben yağ makinesinin içinden çıktım. Tamamıyla arkadaş grubumuzdu. 4 kişi olarak motorun üstüne çıktı. Sonra tekrar daldık. Bulduğumuz açık camdan su yüzüne çıktık.
Batan tekneden kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı https://t.co/1CVzVxp8gP pic.twitter.com/jWRTgfT4ZO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2020
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