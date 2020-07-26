Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Tilki, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" dedi.