Uyarılara rağmen kurallara uyulmuyor: 'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

DHA'nın haberine göre hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu Bursa'da vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili’ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

İstanbul’dan tatil için gelen 22 yaşındaki Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu: "İstanbul’dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler.

Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da kaldırılmasını rica ediyorum."

'Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır'

'İnsan kendini korumazsa başkası onları korumaz'

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir ise “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır” diye konuştu.

Kumla'dan sezonluk ev kiraladığını belirten İskender Candan da "İnsanların birbirini koruması gerekiyor. İnsan kendini korumazsa başkası onları korumaz. Biz maskesiz çıkmamaya dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnsanların umursamaz tavırları bizleri de tedirgin ediyor. Polisler burada geziyor. Gerekli uyarıları yapıyorlar. Yolda gezenleri maskesiz gezmemeleri için engelliyorlar. Sahildeki insanların uyarılara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.