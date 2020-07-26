Cildin genç kalmasına yardımcı olan gıdalar sıralandı

İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’ne bağlı Usher Enstitüsü’nden Doktor Rupy Aujla, insanların ciltlerinin genç kalmasını sağlamak için nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Dr. Rupy Aujla, insanların ciltlerinin genç kalmasını sağlamak için nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgiler paylaştı.

Gazetenin ‘İngiltere’nin önde gelen seslerinden biri’ olarak tanımladığı Dr. Aushla, ciltlerinin genç kalmasını isteyenlerin öğünlerinden demir bakımından zengin gıdaları, özellikle de yaşlanma anlamında sert değişimlere yol açabilen kırmızı eti (sığır ve kuzu) çıkarmaları gerektiği konusunda uyardı.

Vücudun genç kalmasını sağlayacak ve işlevlerini oturtacak antioksidanlar, kolajen, mineraller ve antienflamatuar (iltihap sökücü) özellikleri açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Aushla, şöyle konuştu:

“Her gün bol miktarda meyve ve sebze tüketmek, vücuda gereksiz iltihaplanma süreçlerini dengeleyen, hücrelerdeki hasarı azaltan ve yaşlanma sırasında koruyan çeşitli bitkisel maddelerin girmesini sağlayacak.”

Ayrıca düşük proteinli diyetin yaşlanmaya bağlı değişimleri hızlandırabilen büyüme hormonunun aşırı üretimini önlediğini belirten Aushla, “Her şey benim sağlıklı beslenme ilkelerime dayanıyor, esas olarak bitkiler, kaliteli yağlar (kuruyemiş ve tohumlar), lif oranı yüksek yiyecekler ve işlenmemiş gıdalar tüketilmeli” ifadelerini kullandı.