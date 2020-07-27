Rusya’da nehirde boğulan bir kadını kurtarmak için insan zinciri oluşturdular

Rusya’nın Perm bölgesinde, nehirde boğulan bir kadını kurtarmak isteyen halk, insan zinciri oluşturdu. Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, kadını kurtaranlara teşekkür etti.

Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, Instagram’da nehirde boğulan bir kadının insan zinciri ile kurtarıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Videoda nehirde yüzen bir kadının akıntı nedeniyle boğulmaya başlamasının ardından halkın seferber olduğu anlar görüldü.

Kadını kurtarmak için ilk önce bir adam harekete geçti, ancak nehrin kenarındaki eğik beton yüzey kaygan olduğu için sudan çıkarmayı başaramadı. Daha sonra bölgeden geçen yaklaşık 30 kişi duruma müdahale etti ve kadını yukarı çekti.

Söz konusu kadın şu anda hastanede ve hayati bir tehlikesi bulunmuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Дмитрий Махонин (@mahonindn)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Tem, 2020, 4:16öö PDT )

Bölge halkına teşekkür eden Mahonin, “Permliler zor durumlarda birbirlerini bırakmıyor. Böyle davranışlar gördüğümde gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mahonin ayrıca yalnızca yüzmek için gerekli donanımın bulunduğu, uygun noktalarda suya girilmesi ve dikkatli olunması çağrısı yaptı.