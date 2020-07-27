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    'Ben de çok şişmandım' diyen Johnson, Britanyalılara koronavirüse karşı ‘forma girme’ çağrısı yaptı

    © REUTERS / POOL
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (305)
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    Obezitenin koronavirüs riskini artırdığına dair araştırmalara işaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, diğer Avrupa uluslarından daha şişman olduğunu söylediği Britanyalılara ‘forma girme’ çağrısında bulundu. Johnson, “Ben de çok şişmandım. Ama koronavirüsten kurtulduğumdan beri formumu sürekli geliştiriyorum” dedi.

    Koronavirüse yakalanıp adeta ölümden dönen ve yoğun bakımlık olmasını aşırı kilolarına bağlayan Başbakan Boris Johnson, halkı zayıflatma mücadelesinden vazgeçmiyor. İyileşmesinin ardından yaklaşık altı kilo kaybeden Johnson, Britanyalılara ‘forma girme’ çağrısında bulundu.

    Johnson’ın bu uyarısı, fazla kilolu ve obez kişilerin koronavirüse yakalanma ve yaşamını yitirme riskinin diğer kişilere göre daha fazla olduğunu gösteren araştırmanın ardından geldi.

    'Ben de kilomla ilgili sorun yaşadım'

    fast food-hamburger-patates kızartması-çıtır tavuk
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Başbakan, “Seneler boyunca zayıflamak istedim ve pek çok insan gibi ben de kilomla ilgili sorun yaşadım. Bir ileri bir geri gittim. Ama koronavirüsten kurtulduğumdan beri formumu sürekli geliştiriyorum. Gerçekten hasta olduğumda yoğun bakıma girdiğimde, çok kiloluydum, bilirsiniz, çok şişmandım” dedi.

    Boris Johnson, geçen ay yaptığı bir açıklamada Britanyalıların Maltalılar hariç Avrupa'daki diğer tüm uluslardan daha şişman olduğunu söylemiş ve hükümetin obeziteyle mücadelesini ‘saatli bombayla mücadeleye’ benzetmişti.

    Geçmişte gece atıştırmalarını ve kalite şarabı ne kadar sevdiğini anlatmasıyla ünlenen 56 yaşındaki Johnson, aynı zamanda bisikletle işe gitmeyi teşvik eden uygulamalarıyla biliniyor.

    'Bir alana bir bedava’ promosyonu bitecek

    Britanyalıları formda kalmaya teşvik etmek amacıyla hükümet tarafından hayata geçirilen bir dizi yeni karara göre, artık saat 21.00’den önce televizyonlarda ve internette fast food reklamı yapılamayacak, bu tarz gıdalardaki ‘bir alana bir bedava’ gibi promosyonlar kaldırılacak.

    Ayrıca restoran menülerinde yemeğin ve içkinin kalori miktarlarına yer verilecek.

    Kamu Sağlığı Ajansı’nın verilerine göre, Britanya’daki yetişkinlerin yüzde 60’ından fazlası obez sayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vücut kitle endeksi değeri 30'un üzerindekileri obez olarak niteliyor.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (305)
    Etiketler:
    Şişman, Boris Johnson, fazla kilolu, Obezite, Britanya, İngiltere, Salgın, Koronavirüs
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