Kabin görevlisinden uçakta önerilen kulaklıkları kullanmama önerisi

Bir kabin görevlisi, uçakla seyahat eden yolculara içerideki kulaklıkları, yeni olmadıkları ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma riski barındırdıkları için kullanmamalarını tavsiye etti.

Express.co.uk’nin aktardığına göre bir kabin görevlisi, uçakla seyahat eden yolculara içerideki kulaklıkları, yeni olmadıkları ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma riski barındırdıkları için kullanmamalarını önerdi.

Plastik ambalajdaki kulaklıkların yeni gibi göründüğünü ifade eden hostes, fakat yolcuların yeni olduklarından şüphe etmemesi için kulaklıkların her kullanımdan sonra temizlenerek yeniden ambalajlandığını, temizlik işlemininse aksesuarları tüm mikroplardan arındırmak için yeterli olmadığını vurguladı.

Bu şekilde temizlenip paketlenen kulaklıkları kullanmanın çeşitli kulak enfeksiyonları kapma riski barındırdığını belirten görevli, uçak şirketlerinin kulakla temas eden süngerleri dahi değiştirmediklerine, fakat orada mikropların kalabileceğine dikkat çekerek, yolculara kullandıktan sonra süngerleri sökmelerini önerdi.

Kabin görevlisine göre en iyi çözüm, uçakta sunulanlara hiç dokunmamak ve kişisel kulaklık kullanmak.