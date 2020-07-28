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    Öğretmen, öğrencisine verdiği sözü tuttu: YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti

    Öğretmen verdiği sözü tuttu: YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti

    © DHA /
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    Ankara'da matematik öğretmeni İlker Nafile, öğrencisi Gürkan İnal'a "Sınavda birinci olursan sana otomobilimi vereceğim" şeklinde söz verdi. 18 yaşındaki İnal'ın YKS kapsamındaki TYT'de birinci olması üzerine sözünü tuttu ve lüks otomobilini hediye etti.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ankaralı Gürkan İnal'a (18), sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile (41) kendi otomobilini hediye etti. Öğrencisinin birinciliğinden dolayı gurur duyduğunu belirten Nafile, "Benim 19 senelik hayalimdi. Anahtarımı uzatarak 'Eğer birinci olursan arabam senin olur' diyerek motive etmeye çalıştım. Sabah birincilik haberi gelince gerçekten ağladım" ifadelerini kullandı.

    Ankara'da yaşayan kimya mühendis çift Sevgi ve Zekeriya İnal'ın 2 çocuğundan küçüğü Gürkan İnal, YKS kapsamındaki TYT'de Türkiye birincileri arasına girdi.

    Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile, kendi otomobilini hediye etti.
    © DHA /
    Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile, kendi otomobilini hediye etti.

    Öğrencisine aracının anahtarını teslim eden İlker Nafile, dersler sırasında öğrencilerini birinci olana otomobili hediye edeceğini söyleyerek motive ettiğini anlattı. Nafile, şöyle konuştu:

    ‘Motive etmek için her seferinde arabanın anahtarını gösteriyordum’

    "Öğrencilerim arasından Türkiye birincisi çıkarmak benim 19 senelik meslek hayatımdaki hayalimdi. Kendisi derslerden biraz geç çıkan bir öğrenci olduğu için ben de öğrencimi motive etmek için her seferinde arabanın anahtarını gösteriyordum, 'birinci olursan eğer arabamı sana vereceğim' diye. Bunu sadece bu sene değil böyle bir birinci öğrenci çıkarmak hayalim olduğu için her sene bu sözü veriyordum; ama bu sene başarabildik, Gürkan başarabildi. Sözümü tuttum. Şu an anahtar bende değil. Gürkan bana derslerde 'hocam arabanızı bana verirseniz siz eve nasıl gideceksiniz?' diye takılıyordu. Ben de ona 'o mutlulukla ben koşarak eve giderim sıkıntı yok' diyordum. Şu anda araba artık Gürkan'da. Sözümü tuttum. Ama Gürkan'ın şu an ehliyeti yok. Ama ehliyetini aldıktan sonra beni de evime bırakır artık diye düşünüyorum."

     

    ‘Başından beri söz veriyordu ve sağ olsun sözünü tuttu’

    © DHA /
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    İnal, matematik öğretmeni İlker Nafile'nin derslerde motive amaçlı arabasının anahtarını göstererek, "Birinci olana bunu hediye edeceğim" dediğini anlatarak, "Hocamızın bize sözü vardı ve hep bu şekilde motive ederdi. Başından beri söz veriyordu ve sağ olsun sözünü tuttu. Ailem de birinci olmamdan dolayı çok mutlu oldu ve şaşkınlık içerisindeydiler. Şu an bölüm olarak mühendislik düşünüyorum. Elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği arasında kaldım. Üniversite olarak şu an tercihimi yapmış değilim; ama Ankara'da ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ya da İstanbul'da Boğaziçi, Koç üniversiteleri arasında araştırmalarımı yapıp tercihimi ona göre yapacağım" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    başarı, motivasyon, Hediye, Ankara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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