Üsküdar'da dev iguana bulundu

Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)



Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.🤷‍♂️



Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler :) pic.twitter.com/c03Oa6xzVA