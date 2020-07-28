Emirates'ten teşvik: Uçakta koronavirüse yakalanan yolcuların tedavi, karantina ve cenaze masrafları karşılanacak

Emirates havayolları bir ilke imza atarak, yolcuların uçuş esnasında koronavirüse yakalanması halinde tedavi, karantina ve hatta cenaze masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük uzun mesafe havayolu şirketlerinden olan Dubai merkezli Emirates, insanları seyahate teşvik etmek amacıyla ücretsiz ‘koronavirüs sigortası’ sunacağını açıkladı. Sigorta, uçuş esnasında koronavirüse yakalanan yolcuların tedavi, karantina ve cenaze masraflarını kapsıyor.

Buna göre,ya kadar olan tedavi masrafları ve iki hafta boyunca gündeya kadar karantina masrafları Emirates tarafından karşılanacak. Hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi halinde iseluk bir cenaze yardımı yapılacak.

Sigorta, seyahat sınıfı ve uçuş güzergâhı fark etmeksizin tüm yolculara ücretsiz olarak sunulacak ve herhangi bir kayıt ya da başvuru işlemi de gerçekleştirilmeyecek.

Teklif, yolcuların ilk uçuşunu gerçekleştirdikten sonra 31 gün boyunca geçerli olacak ve kampanya da ekim ayı sonuna kadar sürecek.

Emirates Grubu Başkanı Şeyh Ahmed Bin Said Al Maktum, “Dünyadaki sınırlar yeniden açıldıkça insanların uçmak için özlem duyduklarını biliyoruz, ancak yolculukları boyunca öngörülmeyen bir şey olması ihtimaline karşı esneklik ve güvence aradıklarını biliyoruz” dedi.

Emirates havayolları, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların uzun süre iptal edilmesi nedeniyle 9 bin personelini işten çıkaracağını açıklamıştı.