Müslümanlar için geliştirilen uygulamalarda Kovid-19 patlaması: Sanal Kabe ziyaretine yoğun ilgi

Suudi Arabistan'ın koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancılara hac yasağı, Müslümanlar için uygulama geliştirenlere büyük fırsat kapısı açtı. Hac ve umre ile ilgili çok sayıda sanal gerçeklik uygulaması milyonlarca kez indiriliyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ofislerdeki çalışma hayatından okullardaki eğitim hayatına, sanat festivallerinden müze turlarına hemen her faaliyet online yürütülürken, 2020'nin Büyük Dijital Dönüşümü'ne dini hayat da dahil oldu.

Sağlık önlemleri nedeniyle toplu ibadet yasağıyla karşı karşıya kalan inananların imdadına online ziyaret ve ibadetler yetişirken, sanal hac ve umre turları da devreye girdi.

Geçen yıl 2.5 milyon Müslümanın hacca gittiği ve 12 milyar dolar gelir bıraktığı Suudi Arabistan, bu hafta başlayacak hac mevsimini Kovid-19 nedeniyle sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tuttu.

267 bin Kovid-19 vakası nedeniyle Suudi sınırları yabancı ziyaretçilere kapatıldığından, sadece ülkede ikamet eden çeşitli ülkelerden 1000 kişiye hac izni verildi. Bu da Müslümanlar için uygulama geliştirenlere büyük fırsat kapısı açtı.

Birçok şirket, 1.8 milyar Müslümanın dini ihtiyaçlarına hitap eden uygulamalar geliştiriyor.

Mekke'yi ziyaret ve hac ritüellerinin sanal tatbiki için uygulamalar geliştiren Alman yazılım şirketi Bigitec Studio ve hacıları eğitmeye yönelik uygulamalar geliştiren Britanya merkezli sanal gerçeklik şirketi Labbaik VR bunlar arasında.

Her ikisi de uygulamaların gerçek hac ya da umre ziyaretinin yerini tutamayacağının altını çizdi.

Bigitec Studio Genel Müdürü Bilal Chbib, Müslümanlara Mekke'deki Kabe'ye sanal ziyaret imkanı sunan Muslim 3D ürününün şimdiden farklı platformlarda bir milyondan fazla kez indirildiğini belirtti.

🕋Bu yıl Hac ziyareti Covid-19 engeline takıldı



Ancak Kabe'yi sanal ortamda ziyaret etmek mümkün



Almanya merkezli bir şirketin geliştirdiği "3 Boyutlu Müslüman" adlı program yoğun ilgi görüyor — euronews Türkçe (@euronews_tr) July 28, 2020

3 Boyutlu Müslüman anlamına gelen Muslim 3D programı için video oyunları ile sanal ortamı birleştirdiklerini anlatan Chbib, şunları söyledi:

"10 yıl önce bizim inançlarımızı doğru şekilde yansıtan sanal ürün yoktu. Oyunlarda Müslüman karşınıza çıkarsa, büyük ihtimalle elinde Kalaşnikof tutuyor olurdu ve öldürülmesi gerekirdi. Neden kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan oyun yok diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı."

Labbaik VR CEO'su Shehriar Ashraf da hac ve umreyle ilgili sanal gerçeklik simülatörlerinin hacıları eğitmek amacıyla Suudi ve Pakistan hükümetleri tarafından kullanıldığını hatırlatarak, sanal ziyaret için de Wuzu isimli cep telefonu uygulaması geliştirdiklerini kaydetti.

En popüler uygulama olarak gözüken Muslim Pro, çeşitli formatlarda 85 milyondan fazla kez indirilirken günde 3 milyon aktif kullanıcı tarafından çalıştırılıyor.

Diğer sanal hac deneyimi uygulamaları arasında Kahire merkezli Vhorus'un Mekke Tecrübesi, Suudi merkezli Manasik, Tataristan merkezli Miraç 360 var.