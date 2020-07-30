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    Elon Musk

    Elon Musk, kendisini 'anladığın işlerle ilgilen' diye paylayan Bill Gates'e Michael Jackson şarkısıyla yanıt verdi

    © AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
    Yaşam
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    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (284)
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007301042559830-elon-musk-kendisini-anladigin-islerle-ilgilen-diye-paylayan-bill-gatese-michael-jackson-sarkisiyla/

    ABD'nin iki teknoloji devi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle karşı karşıya geldi. Bill Gates'in koronavirüs konusundaki sorumsuz davranışlarını eleştirdiği Elon Musk, Michael Jackson'ın 'Billie Jean' şarkısı eşliğinde yine alay etme yoluna gitti.

    Uzun yıllardır dünya çapında aşı faaliyetleri yürüten ve son dönemde kendini tümüyle koronavirüsle mücadeleye vakfeden Microsoft kurucusu Bill Gates, günümüzün en rağbet gören şirketleri Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'ın koronavirüse yaklaşımını eleştirmesiyle aralarında söz düellosu başladı. 

    CNBC'ye konuşan Gates, pandemiyi ciddiye almayan ve koronavirüsle ilgili şehir efsaneleri yayan Musk'ın anlamadığı konularda ahkam kesmemesi gerektiğini söyledi.

    Koronavirüs ölümlerinin abartıldığını, maske ve evde oturmaya gerek olmadığını savunan, hatta çocukların Kovid-19 bağışıklığı olduğunu iddia eden Musk, Gates tarafından "Elon'ın aldığı pozisyon skandal yorumları en üst düzeyden sürdürmek. Aşılardan pek anlamıyor. Şahane elektrikli otomobiller yapıyor. Roketleri de çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla böyle şeyler söylemesine izin veriliyor. Umarım müdahil olmadığı alanları karıştırmaz" diye paylandı.

    Buna da alaycı üslupta yanıt veren Musk, Bill Gates'in ismiyle oynayarak popun kralı Michael Jackson'ın "Billie Jean is not my lover" (Billie Jean benim sevgilim değil) dediği ünlü şarkıya atıf yaptı.

    64 yaşındaki Microsoft kurucusundan hazzetmediğini ima eden tweetler atan 49 yaşındaki mucit-girişimci, "Bill Gates'le benim sevgili olduğum dedikodusu tümüyle gerçekdışı", "Billy G benim sevgilim değil" dedi. 

    Bir kaç saatte 22 binden fazla retweet, 194 binden fazla beğeni alan ilk mesaja pek çok esprili yorum atıldı. 

    Çeşitli Gates-Musk fotoğrafları ya da fotomontajları paylaşılarak "Emin misin, çok ateşli bakmış, hiç de sevgili değilmiş gibi durmuyorsunuz" diye dalga geçildi.

    Şubat ayında ilk elektrikli aracını alırken Porsche'yi Tesla'ya tercih ettiğinde de Gates'e takılan Musk, koronavirüs pandemisi döneminde dünyanın en zengin beşinci kişisi haline gelirken tartışmalı paylaşımları da tırmandırdı.

    Bolivya'da lityum için Evo Morales'in devrilmesinin sorumluluğunu "Kime istiyorsak darbe yaparız" tweetiyle 'üstlenen' Musk, Onion tarafından "Amerikalıları beceren zenginleri yiyin" diye hicvedilince de Karl Marx ve Das Kapital'e saldırdı.

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (284)
    Etiketler:
    Bill Gates, Michael Jackson, Elon Musk
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