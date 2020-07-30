Koronavirüste çanlar Taht Oyunları'nın meşhur sözünü çalıyor: 'Winter is coming'

BBC Radio 4'un 'Today' programına konuşan Avrupalı uzmanlar, ikinci koronavirüs dalgasının geldiğinin kesin olduğundan söz ederken bu kez risk grubunun değişeceği öngörüsünde bulundu.

Kraliyet Tıp Derneği Başkanı Prof. Roger Kirby, BBC'de yaptığı uyarıda, koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın kış aylarında geleceği, bu kez hedefinin sağlıklı gençler olabileceği tahminini paylaştı.

Prof. Kirby, "Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinden alıntı yapmak gerekirse, kış geliyor ve virüsün ikinci dalgasının gelmekte olduğu neredeyse kesin" dedi.

1918-20 arasında dünya çapında 100 milyon can aldığı tahmin edilen İspanyol gribini hatırlatan Kraliyet Tıp Derneği Başkanı, "1918'te virüsün değiştiğini görmüştük, yani ikinci dalga ilkinden farklıydı ve farklı bir grubu, çoğunlukla daha genç insanları etkilemişti" diye konuştu.

1918'te ne olmuştu?

1918 yazında İspanyol gribinin etkisinin azalmasıyla pandeminin azaldığı umudu doğmuş, ama ardından eylül-kasım arasında ölüm sayılarında büyük patlama baş göstermiş, üstelik grip mevsiminin çok yaşlı ve çok gençleri vurmasının tersine bu kez 20'li, 30'lu yaşlarının ortasındaki genç ve sağlıklı insanları hedef almıştı.

2016'da yayımlanan bir araştırmaya göre, insanların ilkin çocukluk çağında gribe maruz kalmaları, bağışıklık sisteminin iki ana tip gribe karşı savunma oluşturmasında, dolayısıyla grip pandemisinde hayatta kalıp kalmayacakları konusunda önemli rol oynuyor.

'Gençler mücadeleye dahil olmalı'

'Today' programına konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son haftalarda Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin gerisinde gençlerin yaz tatilinde eğlenmelerinin yatıyor olabileceğini söyledi.

"Bu birinci ya da ikinci dalga olsun, bize göre insan davranışındaki değişimin sonucudur. Gençler arasında yeni enfeksiyon oranlarının arttığına dair veriler alıyoruz" değerlendirmesini yapan Kluge, genç insanların koronavirüsle mücadeleye nasıl daha iyi dahil olabileceğinin yollarının yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı.

Hayatta kalmanın formülü: Zinde, dinç ve zayıf

İki kız babası olduğunu ve gençlerin yazı kaçırmak istememesini anladığını söyleyen Kluge, "Ama kendilerine, ebeveynlerine, büyük anne-babalarına ve içinde yaşadıkları topluma sorumlulukları var. Madem nasıl iyi sağlıklı davranışlar benimsenir, biliyoruz, o zaman bu bilgiden faydalanalım" dedi.

Bu arada Prof. Kirby, salı günü düzenlediği konferansta konuşan tüm dünyadan 17 uzmanın ana mesajının insanların ikinci dalgaya karşı kendilerini zinde, dinç, sportif hale gelerek ve kilo vererek korumaları olduğunu belirtti.