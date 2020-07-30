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    Telegram'ın kurucusu Durov’dan iPhone sahiplerinin endişe duyması için 7 neden

    © Fotoğraf : Pixabay
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007301042563092-telegramin-kurucusu-durovdan-iphone-sahiplerinin-endise-duymasi-icin-7-neden/

    Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, AppStore’da ücretli uygulamalara yönelik yüzde 30’luk komisyon uygulamasının neden “her bir iPhone sahibini” endişe etmesi gerektiğini anlattı.

    Pavel Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Apple’ın uygulama tasarımcılarına yönelik uyguladığı fiyat politikası yüzünden tüm iPhone sahiplerinin tüm uygulamalar ve dijital alımlar için fazladan para ödemek zorunda kaldığını yazdı.

    Durov, “Apple, telefonunu satın alırken sizden maliyetinden birkaç yüz dolar daha fazla para almasına rağmen her uygulama başına ona ekstra para ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, ödeme yaptıktan sonra ödemeye devam ediyorsunuz” ifadesini kullandı.

    Ayrıca Apple’ı uygulamalara sansür uygulamakla suçlayan Durov, şirketin yüzde 30’luk ‘vergi’ alabilmek için uygulamalar üzerinde tam kontrol kurduğunu belirterek, “Geliştiricilere, iPhone sahiplerine, belli içeriğin Apple’ın talebi üzerine onlar için kapatıldığını söylemeleri yasaklandı” dedi.

    iPhone sahiplerini endişelendirmesi gereken üçüncü neden olarak gizlilik riskini gösteren Durov, tüm uygulamalar ve onlardan gelen bildirimlerin AppStore hesabına bağlanmasının, “eylemlerinizi takip etme fırsatı verdiğine” işaret ederek, “Apple hesabına bağlı kalmanız, yüzde 30’luk ‘vergiyi’ dayatmak için kullanılıyor. Bunun sonucu, açgözlülüklerinin bedelini gizli bilgilerinizle ödüyorsunuz” ifadesine yer verdi.

    Apple’ın politikası yüzünden uygulamaların, yeni sürümleri çıktıktan birkaç gün ve hatta haftalar sonra yenilendiğine dikkat çeken Durov, Apple moderatörlerini “net bir sebep göstermeden” onay sürecini geciktirmekle suçladı. Telegram kurucusu, “Oysa komisyonlardan elde ettikleri milyarlara ek moderatörleri işe alabilirlerdi” diye yazdı.

    Uygulama sahiplerinin ayrıca KDV, işçilerin ücretlerini, tasarım, ekipman ve pazarlama harcamaları yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Durov’a göre, Apple’ın ‘vergisi’ olmasaydı birçok uygulama kârlı olabilirdi, ama bunun yerine aralarından bazıları iflas etti ya da “hiç ortaya çıkmadı”.

    Birçok uygulamanın, maliyetleri karşılamak için kullanıcılara reklam sunmak zorunda kaldığını belirten Durov, “Apple’un politikası ekonomik olarak tüm internet endüstrisini, gizliliğin koruması açısından daha kabul edilebilir diğer iş modellerini kullanmak yerine verileri ve kullanıcıların dikkatini satmaya itiyor” şikayetinde bulundu.

    Uygulama geliştiricilerinin Apple’a komisyon ödemek için harcadığı paraların, popüler uygulamaların iyileştirilmesine harcanabileceğini ifade eden Telegram kurucusu, “Bugün bu milyarlar, Apple’ın offshore hesaplarında tozlanıyor ve beşeriyete hiçbir faydası yok, oysa aynı zamanda bu parayı veren tasarımcılar, uygulamalarını iyileştirmek için kaynak aramak zorunda kalıyor. Bunun sonucu olarak iPhone sahipleri kalitesi daha düşük uygulamalar kullanmak zorunda” diye yazdı.

     

    Etiketler:
    Telegram, iPhone, Apple
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