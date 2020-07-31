Coşkun Sabah: Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz, kapattırdık Instagram’ını

Şarkıcı Coşkun Sabah, kızının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar hakkında ''Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. Kapattırdık Instagram’ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü'' açıklamasını yaptı.

Şarkıcı-besteci Coşkun Sabah, Hürriyet'ten Ömür Gedik'e verdiği röportajda sosyal medya hakkında yaptığı açıklamalar ve müzik hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah'ın sosyal medya hakkında gündem olan sözleri hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Kızın Roza’nın Instagram paylaşımlarına tepki gösterdin, neden?

-Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. Kapattırdık Instagram’ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü.

Yazık, yapmasaydın keşke.

-Kendi çevresindeki arkadaşlarının fotoğraflarını gösteriyor bana. Ben kendi kızım için bunu kabul etmiyorum. “İleride ne istersen yaparsın ama okul okurken bunu yapma” dedim. Olan oldu, gazeteciler bunu kaçırmamış.

Twitter’a savaş açtın. Neydi seni bu kadar öfkelendiren? Kapatılsın demek yerine başka türlü yaklaşamaz mıydın olaya?

-Sözlerim mutasyona uğratılıyor orada. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Bıktım, Twitter hesabımı kapattım. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Twitter küfür ve bataklık mecrası.

Kapattığın hesabını tekrar açmayı düşünür müsün peki?

-Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde Twitter hesabımı tekrar açabilirim.

Kadına şiddet konusunda neler söyleyeceksin?

-Çağ dışı bir şey. İnsanın bir hanımefendiyi dövmesi, öldürmesi affedilecek bir şey değil. Ve ne yazık ki bu insanlar aramızda geziyor. Her akşam ana haberlerden sonra yapmamız gerekenleri anlatan programlar olmalı. 2015 yılında Türkiye’de kaç kadın cinayeti oldu, Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da kaç kadın cinayeti oldu... Biz neredeyiz, neden buradayız, onlar ne yapıyor, biz ne yapmalıyız... Türkiye’ye bize yakışıyor mu deyip, kültür seferberliği yapmamız lazım.