NASA'nın Salda Gölü açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı: Mars'a henüz gidemedik, siz çıkın çıkın gölümüze gelin

NASA'nın Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğununu belirten paylaşımının ardından halka seslenen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

Vali Ali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet eden Arslantaş, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" ifadelerini kullandı.

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