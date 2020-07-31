Rihanna'dan yıllar sonra gelen MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm

Rihanna, sosyal medyada omlet, pizza gibi yiyeceklere benzetilerek alay konusu edildiği MET Gala 2015 kıyafeti hakkında yıllar sonra itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı kendini palyaço gibi hissettiğini söyleyerek, "Herkes bana gülecek diye düşündüm" dedi.

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, 2015'de katıldığı Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen MET Gala’da tercih ettiği kıyafetiyle ilgili yıllar sonra konuştu.

Kendini ‘palyaço’ gibi hissettiğini itiraf eden ünlü şarkıcı, Access dergisine yaptığı açıklamada, "Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum, çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum. 'Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

My fave pic of @rihanna dress off of the Internet at the Met Ball pic.twitter.com/toM40pX48I — Scott Mills (@scott_mills) May 5, 2015

Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Kıyafet omlete, pizzaya benzetilmiş; sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarında çeşitli oynamalarla komik görseller yaratmıştı.

huevos a la rihanna me estoy riendo hace media hora pic.twitter.com/sgPD4t4vi3 — mjose (@justxvampires) May 5, 2015

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