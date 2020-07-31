Twitter'daki onlarca onaylı hesabın hacklenmesi olayıyla ilgili bir çocuk tutuklandı

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ismin Twitter hesabının ele geçirilmesi olayıyla ilgili ABD'de 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple gibi Twitter hesaplarını ele geçirilerek Bitcoin dolandırıcılığı yapılması gündeme oturmuştu. Twitter çalışanlarının telefonlarına yönelik saldırı yapıldığının anlaşılması sonrasında ilk tutuklama haberi geldi.

Florida eyaleti Tampa şehri güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre; 17 yaşındaki Ryan Hughes adındaki şahıs, Twitter saldırısının beyni olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. ABD’li yetkililer, şüphelinin Florida'da tutuklandığını bildirdi.

Hakkında 30 suçlama var

Haber Global'in haberine göre Ryan Hughes için toplamda 30 suçlama var. 17 tanesi iletişim dolandırıcılığı, 1 tanesi organize dolandırıcılık, 1 tanesi 100 bin dolara varan kişisel veri dolandırıcılığı, 1 tanesi izinsiz elektronik cihazlara erişim ve 10 tanesi de yine kişisel verilerin dolandırıcılığı ile ilgili.

Şahsa nasıl ulaşıldığı açıklanmadı ancak FBI ve Adalet Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Hughes tüm saldırıları Tampa şehrinden düzenledi. Twitter da yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine teşekkür etti. Savcılığın iddianame düzenlemesi sonrasında şahsa karşı istenen cezalar da belli olacak.