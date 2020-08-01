Sadece 10 tane üretilmişti: Ronaldo, dünyanın en pahalı arabasını aldı

Juventus formasıyla İtalya’da şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci (110) satın aldı.

Cristiano Ronaldo, aldığı son arabayla yine gündem oldu. Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı.

HaberGlobal’in aktardığı habere göre Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 milyar TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Manzarayı siz seçin" notunu düştü.

View this post on Instagram You choose the view 😉😅 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 31, 2020 at 9:32am PDT

Cristiano Ronaldo’nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo’nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon Euro.

Ronaldo’nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile cep yakıyor. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor.

Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.

Cristiano Ronaldo, yine bu yıl sevgilisi Georgina Rodríguez’e doğum günü hediyesi olarak pahalı bir araba hediye etmişti.

35 yaşındaki futbolcu, ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırdı.