Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu

Pasifik Okyanusu’nun batısındaki ücra bir adada mahsur alan Mikronezyalı denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu. Üç gün boyunca haber alınamayan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya Federal Devletleri’nin Pulawat atolundan 43 kilometre mesafedeki Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz'da tekneyle denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan üç denizci, 190 kilometre uzaklıktaki ıssız bir adada bulundu.

Avustralya Savunma Kuvvetleri’nden (ADF) yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve uluslararası yardım çağrısı olarak kullanılan dev ‘SOS’ yazısını fark etti.

ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Ortak Kurtarma Alt Merkezinden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanmasına ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen üç erkek denizciye yiyecek ve içecek su verildiği belirtildi.

Pulawat’tan denize açıldıktan sonra rotalarından çıkan denizcilerin yakıtlarının bittiği anlaşıldı.

© REUTERS / AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE İlk hareket noktalarından 190 kilometre uzaklıkta bulunan denizcilerin rotalarından çıktığı, bu esnada yakıtlarının bittiği belirtildi. Kurtarma görevlileri üç gündür haber alınamayan denizcilere önce yiyecek ve su verdi.

Canberra gemisinin komutanı Yüzbaşı Terry Morrison, yaptığı açıklamada, “Dünyanın neresinde olursak olalım denizde yaşam güvenliğine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için gemideki herkesin tepkisi ve profesyonelliği ile gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Durumlarının iyi olduğu belirlenen denizcilerin, Mikronezya’dan gönderilen devriye gemisi aracılığıyla ülkelerine gönderildiği belirtildi.