Erkek bebek dünyaya getiren anne kız bebekle eve gönderildi

Gaziantep'te doğum yapan kadın, erkek bebek dünyaya getirdiğini ancak hastanede kendisine kız bebek verildiğini iddia etti.

Hastanede doğum yapan Fatma Ç'ye, yeni doğan ünitesinde bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra bebeği teslim edildi. bebeğiye eve dönen Fatma Ç, ve eşi bebeğin altını değiştirmeye kalkınca bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu gördü.

Evine giden Fatma Ç, erkek çocuk dünyaya getirdiğini, hastanede kendilerine verilen doğum raporunda bebeğin cinsiyetinin erkek olarak yazıldığını ancak kendisine kız bebek verildiğini öne sürdü.

Baba Hıdır Ç, eşinin erkek bebek dünyaya getirdiğini, kendilerine verilen çocuğun farklı olduğunu savundu.

Yarın DNA testi yaptıracaklarını dile getiren Hıdır Ç, "Amacımız çocuğun kime ait olduğunu öğrenmektir. DNA testiyle her şey ortaya çıkacak" dedi.

İddia üzerine hastane yönetiminin aileye DNA testi yaptıracağı öğrenildi.