Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede 3 haftadır yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği tedavisi gören usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti.

Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, son dönemde buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

Üstün Asutay kimdir?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASAD'ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutay'ın da babasıdır.