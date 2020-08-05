Hırsızlık için girdiği evde, ev sahibiyle göz göze geldi

Adıyaman’da, hırsızlık için girdiği evin balkonunda ev sahibi ile göz göze gelen şüpheli ikinci kattan atlayarak kaçtı.

Yavuz Selim Mahallesi’nde Ayşe Elekan’a ait 3 katlı binanın ikinci katına balkondan hırsızlık için tırmanan şüpheli, karşısında ev sahibini görünce toprak zemine atlayarak kaçtı.

Elekan’ın çığlık sesini duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.