Japonlara göre en güzel Rus kadınlar

Listenin zirvesinde, bu yıl kariyerini noktaladığını duyuran ünlü tenisçi Mariya Şarapova yer aldı.
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İkinci sırada, ‘Çıplak Kalpler’ Vakfı’na başkanlık eden süper model Natalya Vodyanova bulunuyor.
Ünlü Rus model Irina Shayk üçüncü oldu.
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16 yaşındaki Rus artistik patinajcı Anna Şerbakova, sıralamada dördüncü gösterildi.
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✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше... От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше💪🏻 Для меня выступать на таких важных соревнованиях - огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка🥰😘 И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам💥 Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!
Olimpiyat Şampiyonu ünlü artistik patinajcı Alina Zagitova beşinci sırada yer aldı. Haberde, Zagitova’nın en büyük tutkusunun Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin hediye ettiği ve Masaru adını verdiği Akita cinsi köpeği olduğu kaydedildi.
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Portal, Ruslarda Japonları en çok çeken özelliğin yüksek boyları ve tenlerinin beyazlığı olduğu vurgulandı.
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