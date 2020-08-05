Japonlara göre en güzel Rus kadınlar

Listenin zirvesinde, bu yıl kariyerini noktaladığını duyuran ünlü tenisçi Mariya Şarapova yer aldı.

View this post on Instagram Vanity Fair 2019 in @lanvinofficial #oscars2019 📸 Getty A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Feb 25, 2019 at 7:35am PST

İkinci sırada, ‘Çıplak Kalpler’ Vakfı’na başkanlık eden süper model Natalya Vodyanova bulunuyor.

Ünlü Rus model Irina Shayk üçüncü oldu.

View this post on Instagram Coming 🔜 .. with @intimissimiofficial 🖤 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on May 16, 2019 at 1:10pm PDT

16 yaşındaki Rus artistik patinajcı Anna Şerbakova, sıralamada dördüncü gösterildi.

Olimpiyat Şampiyonu ünlü artistik patinajcı Alina Zagitova beşinci sırada yer aldı. Haberde, Zagitova’nın en büyük tutkusunun Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin hediye ettiği ve Masaru adını verdiği Akita cinsi köpeği olduğu kaydedildi.

View this post on Instagram 😉🙃 A post shared by Alina Zagitova (@azagitova) on May 5, 2020 at 7:36am PDT

Portal, Ruslarda Japonları en çok çeken özelliğin yüksek boyları ve tenlerinin beyazlığı olduğu vurgulandı.