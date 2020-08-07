Kamboçyalı kadınlardan tartışmalı kıyafet yasasına mayolu protesto

Kamboçya’da kadın sosyal medya kullanıcıları, insanların kamusal alanda nasıl giyinmesi gerektiğine dair düzenlemeleri de içeren yasa tasarısını protesto etmek için mayolu fotoğraflarını paylaşarak imza kampanyası başlattı.

'Kamboçya geleneklerini korumak için' gündeme getirildiği savunulan yasa tasarısına göre kadınlar, ‘çok kısa’ ya da ‘çok iç gösteren’ kıyafetleri giyemeyecek. Söz konusu tasarı, muğlaklığı ve kurbanları suçlayıcı niteliği sebebiyle eleştiri topladı.

Parlamento ve bakanlıklarca onaylanması durumunda gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısı, erkeklerin de üstsüz sokağa çıkmasını yasaklıyor.

Konuya ilişkin eleştirilerini sosyal medya üzerinden paylaşan Kamboçyalı protestoculardan Lisa Mam, “Tebrikler, 1960’lara geri dönüyoruz” dedi. Eylemciler, yasa tasarısını protesto için mayolu fotoğraflarını paylaştı.

Perşembe gününe dek 14 bine yakın imza toplayan kampanyayı başlatan Kamboçyalı öğrenci Tan Molika, “Farkındalık oluşturmak dışında başka bir amacım yoktu. Ancak öyle görünüyor ki, herkes bu yasadan bir şekilde rahatsız. İmza kampanyasını hükümete bir dilekçe olarak sunmam için talepler bile aldım” dedi.