Kilosu nedeniyle evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği 22 yaşındaki Akın Türkoğlu, 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü. Her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, "İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Şu an hayatımdan çok mutluyum" dedi.