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    Kilosu nedeniyle evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi

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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202008081042612466-kilosu-nedeniyle-evlenemeyince-6-ayda-212-kilo-verdi/

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği 22 yaşındaki Akın Türkoğlu, 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü. Her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, "İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Şu an hayatımdan çok mutluyum" dedi.

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı. Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle, bu evliliğe onay vermedi.

    Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. 6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı.

    6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı.

    Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, "7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum. Hayattan soğumuştum. Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim. Her gün dağ-bayır 25 kilometre yol yürüdüm. Kendi işlerimi yürüyerek, hallediyorum. Arabam vardı. Altı aydır arabama hiç binmedim. Yarım kase çorba içerek, diyet yapıyordum. Diyetisyene gitmedim. 296 kilo ile başladığım diyet ile 84 kiloya düştüm" dedi.

    Kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen Türkoğlu, "Sevdiğim kızın ailesi beni istemeyince, mezuniyet törenine gitmedim. Ama takım elbise giymeye başladım. Sağlığım çok iyi, kilo vermekten dolayı çok mutluyum. Eskiden internetten elbise siparişi verirdim. Şimdi istediğim mağazaya giderek, beğendiğimi giyip, alabiliyorum. Her gün 25 kilometre yol yürümeye devam ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem bol bol yürüyüş yapsınlar ve su tüketsinler. Ben şu an hayatımdan çok mutluyum" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Alaplı, Zonguldak, fazla kilolu, Kilo vermek, kilo, Evlilik, Mezuniyet
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