6 bin 600 yıllık mezarlıktan 'gelir eşitsizliği' çıktı

İsveç, ABD, Polonya ve Birleşik Krallık’tan bir araştırma ekibi, insan topluluklarındaki eşitsiz gelir dağılımının en az 6 bin 600 yıl öncesine dayandığını gösteren kanıtlar buldu.

Antiquity isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, eski bir Polonya mezarlığında bulunan iskeletler üzerindeki incelemeler ve bulgular anlatılıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Polonya'nın Osłonki kentindeki mezarlıktan elde edilen bulgular, gelir eşitsizliğinin tarihçilerin inandığından çok daha eskilere dayandığını ortaya koyuyor.

İskeletlerin bulunduğu kazı çalışmasını yürüten ekip, 18 ila 45 yaşındaki 30 yetişkinin kalıntılarını araştırdı. Son adımda ise aynı zaman diliminde bölgede yaşayan sığırların kemikleri incelendi.

İnsanlardan bazıları kolyeler, saç bantları ve bakır boncuklarla gömülmüştü. Bu da onların daha ayrıcalıklı ailelerden gelmiş olabileceğine dair bir ipucu olarak görüldü. Ancak gelir eşitsizliğinin varlığına dair yeterli bir kanıt değildi.

Ekip daha sonra süs eşyalarıyla gömülen bu kişilerin kemiklerinde belirgin oranda karbon izotopu bulunduğunu kaydetti. İzotopların sığırlarda da gözlemlenmesi, bu insanların yerli sığırları yediği anlamına geliyordu.

Süs eşyalarıyla gömülmeyen insanlarda ise kayda değer oranda karbon izotopuna rastlanmadı. Bu da yerli sığırları tüketmediklerine işaret ediyordu.

Araştırmacılar ayrıca, sığırlardaki karbon izotop oranının hayvanların açık alanda otladıklarını gösterdiğini ifade etti. Söz konusu oran genellikle geniş, açık, güneşli tarlalara erişimi olan modern sığırlarda görülüyor.

Phys.org’a göre tüm bu bulgular, süslü eşyalarla gömülen ve yerli sığır eti tüketen kişilerin büyük olasılıkla arazi sahibi ailelere ait olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, bunun gelir eşitsizliğinin kanıtı olduğunu söylüyor.