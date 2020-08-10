Salgın süresince evdeyken yalnız hisseden ofis çalışanlarına 'dev' hizmet: Tüm ofis gürültüsü tek tıkla odanızda

Pek çok web sitesi ve uygulama, salgın süresince evden çalışan ve bu nedenle kendini yalnız hissedenler için ofis ortamındaki sesleri eve taşımaya başladı. Böylece yazıcıdan kahve makinesine, klavye ve çalan telefonlardan hapşıran, ıslık çalan, şarkı mırıldanan meslektaşlara kadar ofise dair tüm gürültü arka planda çalıyor.

‘The Sound of Colleagues’ (Meslektaşların Sesi) adlı site, yoğun ofis ortamından çıkıp mecburen evlere kapanan çalışanların bu süreçte yalnız ve izole hissetmemesi için, ofise dair hemen hemen her gürültüyü eve taşıyor.

Sitede oda içindeki sesler, etraftaki konuşmalar, açık camdan gelen cadde gürültüsü, ofisin köpeği, kahve makinesi, yazıcı, telefon, klavye sesleri ve hatta cama vuran yağmur gibi seçenekler var. Seçeneklerin her biri isteğe göre artırılıp azaltılabiliyor.

Merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Red Pipe Studios’a ait olan proje, şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor. Şirketin yöneticisi, “İnsanlar bir grup içindeyken kendilerini daha rahat hissetme eğilimindedir, aniden daha izole bir duruma sokulduklarında stresli olabilirler” diyerek durumu özetliyor.

King's College London’da Ruh Sağlığı alanında çalışan Profesör Neil Greenberg de, sessiz bir ortamda küçük kesintilerin dikkat dağıtma ihtimalinin daha fazla olduğunu vurguluyor. Greenberg, “Gürültüye alıştığınız yoğun bir ortamda olmanız ve ardından önünüzdeki işe konsantre olmanız daha iyi” diyor.

‘I Miss the Office’ (Ofisi Özledim) adlı bir diğer site de, ofiste kaç kişi bulunacağınızı bile belirleyebiliyorsunuz. Site klasik ofis gürültülerinin yanı sıra öksüren, hapşıran, ıslık çalan veya şarkı mırıldanan meslektaşların seslerini de eve taşıyor.