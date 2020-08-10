Komşular kimyasal sızıntı sandı, ekipler alarma geçti: Temizlik yaptığı anlaşıldı

Sivas’ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.

Sivas’ta bir apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı.