Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahsın, kendisiyle birlikte benzin dökerek yaktığı kadın hayatını kaybetti. İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde birlikte yaşayan 22 yaşındaki Soner Durgun. ile 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş arasında, 8 Ağustos Cumartesi günü tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Durgun benzin dökerek kız arkadaşını ve kendisini ateşe verdi.
Çevreden yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Ordu'da sevgilisi tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti https://t.co/W61ky2oVqu pic.twitter.com/6Y456W0RFh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2020
Ekiplerce yaralı kurtarılan Durgun ve Yeşiltaş kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Merve Yeşiltaş iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastanedeki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Soner Durgun'un durumunun ağır olduğu bildirildi.
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