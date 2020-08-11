Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar üretimini durdurdu

Son hisselerini kişisel bilgisayar üreticisi Dynabook'a satan Toshiba, uzun yılların ardından sektöre veda etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Sharp'ın 2018'de Toshiba'nın kişisel bilgi işlem kolunun yüzde 80'ini 36 milyar dolara satın aldığı, kalan hisselerin de Dynabook'a satıldığı belirtildi.

Toshiba'nın ilk dizüstü bilgisayarı T1100, 1985 yılında piyasaya sürüldü. 4 kilogram ağırlığındaki bilgisayar, 3.5 inçlik disketlerle çalışıyordu.

Toshiba Bilim Müzesi'nin internet sitesine yer alan bilgilere göre T1100, ilk olarak Avrupa'da yıllık 10 bin adet satış hedefiyle piyasaya sürüldü.

Reuters ajansı, 2011 yılında Toshiba'nın 17 milyondan fazla bilgisayar sattığını ancak bu sayının 2017'de 1.9 milyona düştüğünü bildirdi.

2016 yılında yalnızca şirketlere donanım malzemeleri üretmeye odaklanan şirket, Avrupa pazarı için dizüstü bilgisayar üretimine son vermişti.

Geçtiğimiz yılları zor geçiren şirket, 2015 yılında 318 milyon dolarlık yıllık zarar açıkladı. Aynı yıl, şirketin önceki altı yılda açıkladığı kâr rakamlarının doğru olmadığının ortaya çıkmasını takiben yönetici ve yönetici yardımcısı istifa etti.

BBC'nin haberine göre CCS Insight firmasından analist Marina Kotçeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantinalar nedeniyle son birkaç ayda dizüstü bilgisayarlara olan tüketici talebinin arttığını, ancak genel olarak kişisel bilgisayar pazarının uzun süredir zorda olduğunu söyledi.

Kotçeva, "Yalnızca ölçeği ve fiyatı korumayı başaranlar (Lenovo gibi) veya birinci sınıf bir markaya (Apple gibi) sahip olanlar, yıllardır hacimlerin düştüğü acımasız bilgisayar pazarında başarılı oldu" ifadelerini kullandı.