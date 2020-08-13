Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma davalarına bakan yargıçtan şikayetçi oldu

Brad Pitt, çocuklarıyla zaman geçirmek üzere düzenli olarak eski eşi Angelina Jolie'nin evine gidiyor olsa da ikili arasındaki hukuk mücadelesi bitmedi. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ndeki dosyaya göre Jolie, 2016’da açtığı boşanma davasından Yargıç John W. Ouderkirk’ün çıkarılması gerektiğini iddia etti.

Jolie’ye göre yargıç, Pitt’in avukatı Anne C. Kiley’nin de dahil olduğu diğer davalarına dair yeterince açık davranmadı. Söz konusu dosyada şu ifadeler yer aldı:

"Ouderkirk, davalının avukatıyla arasındaki mevcut müşteri ilişkisini gösteren davaları açıklamadı" İddiaya göre Pitt’in avukatı dikkat çekici bir davadaki görevinin uzatılması için Yargıç Ouderkirk’ün mali çıkarlarını aktif olarak savundu.

Diğer ünlü çiftler gibi Pitt ve Jolie de dosyaların ve içlerindeki kişisel, mali ayrıntıların gizli tutulması için özel yargıca para ödüyor.

Jolie’nin pazartesi günü yaptığı başvuru, özel bir yargıcın diğer yargıçların uymakla yükümlü olduğu şeffaflık ve çıkar çatışması kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor. Page Six ’in haberine göre Pitt tarafı, Ouderkirk’ü davada tutmak konusunda ısrar ediyor.

Nisan 2019’da avukatların talebi neticesinde Pitt ve Jolie’nin resmen boşandığı ilan edilmiş ve Pitt soyadı Jolie’nin kimliğinden çıkarılmıştı. Ancak çift bekar ilan edilse de, mali ve çocukların velayetiyle ilgili konuların görüşülmeye devam ettiği belirtiliyor.



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