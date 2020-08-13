Göç yolundaki leylekleri vurdular

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan leyleklere ateş açıldı.
Sesleri duyarak olay yerine giden vatandaşlar bazı leyleklerin telef olduğunu gördü.
Leylekleri kimlerin vurduğu bilinmiyor.
Göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay semalarında leylekler geçişlerini sürdürürken, göçmen kuşlara ateş açıldı.
Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Hatay Amanos Dağları üzerinden geçiş yapan leyleklere ateş açıldı.
Sesleri duyarak olay yerine giden vatandaşlar bazı leyleklerin telef olduğunu gördü.
Leylekleri kimlerin vurduğu bilinmiyor.
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