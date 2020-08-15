Kayıt
03:46 15 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hamburger

    'Gençler önceki yıllara göre daha fazla fast-food tüketiyor'

    © AP Photo / Melissa D'arabian
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102768/88/1027688875_0:148:5076:3004_1200x675_80_0_0_e9877c5b4c23526f37d11fa5621c9bd8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202008151042658425-gencler-onceki-yillara-gore-daha-fazla-fast-food-tuketiyor/

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gençlerin önceki yıllara göre daha fazla fast-food tükettiğini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) çocuklar ve ergen yaştaki gençlerin beslenme alışkanlıklarını değerlendiren bir rapor yayınladı.

    CDC'nin Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, gençlerin 2015 ile 2018 yılları arasında günlük kalorilerinin yüzde 13.8'ini fast-food gıdalardan aldıkları, bu sayının 2011 ile 2012 yılları arasında yüzde 12.4 olduğu bilgisi verildi.

    Rapora göre veriler, 12 ila 19 yaşları arasındaki gençlerin, 2 ila 11 yaş arasındaki çocuklara kıyasla daha yüksek oranda fast-food gıdalar tükettiğini ortaya koydu.

    'Siyah ve Hispanik gençlerde daha fazla'

    Siyah Amerikalı ve Hispanik ailelerin çocuklarının, beyaz ailelerin çocuklarına nazaran daha çok fast-food gıda tükettiği kaydedilen raporda, siyah ve Hispanik gençlerin üçte birinin günde en az bir kez fast-food gıda tükettiği belirtildi.

    Fast-food gıda tüketimi oranının yaş ilerledikçe arttığı kaydedilen raporda, 2 ila 11 yaşları arasındaki gençlerin günlük kalorilerinin yüzde 11.5'ini, 12 ila 18 yaşları arasındaki gençlerin ise yüzde 18'ini fast-food gıdalardan aldığı ifade edildi.

    Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri profesörü olan Eliana Perrin, NBC News'e açıklamasında, sözgelimi rapor yalnızca 2018 yılına kadar olan verileri gösterse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yıl fast-food bağımlılığını daha da artırmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

    'Sebebi reklamlar'

    Perrin, "Bu günlerde ailelerin hem zaman hem de para açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu ve fast-food'un stresli aileler için ne kadar kolay bir seçenek olabileceğini düşündüğünüzde bu bulgular şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan UConn Rudd Gıda Politikası ve Obezite Merkezi pazarlama girişimleri direktörü Frances Fleming-Milici, fast-food tüketimini artıran ana etkenlerden birinin gençleri hedef alan reklamcılık olduğunu söyledi.

    CDC'ye göre obezite, 6 ila 11 yaşları arasındaki Amerikalı çocukların yaklaşık yüzde 18.4'ünü ve 12 ila 19 yaşlarındaki gençlerin yüzde 20.9'unu etkiliyor.

    Etiketler:
    gençler, Araştırma, Rapor, fast-food, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet