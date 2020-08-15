'Gençler önceki yıllara göre daha fazla fast-food tüketiyor'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gençlerin önceki yıllara göre daha fazla fast-food tükettiğini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) çocuklar ve ergen yaştaki gençlerin beslenme alışkanlıklarını değerlendiren bir rapor yayınladı.

CDC'nin Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, gençlerin 2015 ile 2018 yılları arasında günlük kalorilerinin yüzde 13.8'ini fast-food gıdalardan aldıkları, bu sayının 2011 ile 2012 yılları arasında yüzde 12.4 olduğu bilgisi verildi.

Rapora göre veriler, 12 ila 19 yaşları arasındaki gençlerin, 2 ila 11 yaş arasındaki çocuklara kıyasla daha yüksek oranda fast-food gıdalar tükettiğini ortaya koydu.

'Siyah ve Hispanik gençlerde daha fazla'

Siyah Amerikalı ve Hispanik ailelerin çocuklarının, beyaz ailelerin çocuklarına nazaran daha çok fast-food gıda tükettiği kaydedilen raporda, siyah ve Hispanik gençlerin üçte birinin günde en az bir kez fast-food gıda tükettiği belirtildi.

Fast-food gıda tüketimi oranının yaş ilerledikçe arttığı kaydedilen raporda, 2 ila 11 yaşları arasındaki gençlerin günlük kalorilerinin yüzde 11.5'ini, 12 ila 18 yaşları arasındaki gençlerin ise yüzde 18'ini fast-food gıdalardan aldığı ifade edildi.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri profesörü olan Eliana Perrin, NBC News'e açıklamasında, sözgelimi rapor yalnızca 2018 yılına kadar olan verileri gösterse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yıl fast-food bağımlılığını daha da artırmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

'Sebebi reklamlar'

Perrin, "Bu günlerde ailelerin hem zaman hem de para açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu ve fast-food'un stresli aileler için ne kadar kolay bir seçenek olabileceğini düşündüğünüzde bu bulgular şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan UConn Rudd Gıda Politikası ve Obezite Merkezi pazarlama girişimleri direktörü Frances Fleming-Milici, fast-food tüketimini artıran ana etkenlerden birinin gençleri hedef alan reklamcılık olduğunu söyledi.

CDC'ye göre obezite, 6 ila 11 yaşları arasındaki Amerikalı çocukların yaklaşık yüzde 18.4'ünü ve 12 ila 19 yaşlarındaki gençlerin yüzde 20.9'unu etkiliyor.