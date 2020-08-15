Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar, 'kazıklanmamak için 10 altın kuralı' açıkladı

Yaklaşık 36 yıldır vatandaşın hakkını savunan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, “Aldığınız ürün talep ettiğiniz gibi değilse dava açma hakkınız var” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Çakar, "Ülkemiz her geçen gün taketici haklarında bilinçleniyor. Ülke genelinde büyük bir örgütlülük olsa, tüketicinin aleyhine hiçbir yasa çıkmaz, hiçbir dava kaybedilmez, kazanılan davanın uygulamasını kimse engelleyemez. Alınan mal iade edilmez devri bitti" ifadelerini kullandı.

Çakar, vatandaşlara 'kazıklanmamak için 10 altın kuralı' da sıraladı:

- Mümkün olduğunca yerli ve kaliteli ürün tercih etmeye çalışın

- Alışverişlerinizde firmadan mutlaka fiş, fatura ve garanti belgesini isteyin ve alın. Yoksa hakkınızı arayamazsınız.

- Ürünün etiketiyle kasadaki fiyatı mutlaka karşılaştırın. Kandırılmayın. Unutmayın geçerli olan her zaman etiket fiyatıdır.

- Reklamlara kanmayın. Araştırın, okuyun, sorun soruşturun.

- Piyasada satılan aynı ürünler için fiyat araştırması yapmadan alışverişe başlamayın. Burada önemli olan satın alma gücünüzü aşıp gereksiz borçlanmamaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

- Tüketici haklarına saygılı olan, bunu ilanlarında belirten firmalardan alışveriş yapın. Üreticisi belli olmayan malları almayın. Başınız yanar.

- Kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürün alın, paranızı boşa harcamayın.

- Amacını karşılamayan malı iade edin, gerekirse şikayetten hiç çekinmeyin.

- İnternet ve sosyal medyada tanıtımı yapılan mal ve hizmetlere karşı daha fazla dikkatli olun. Firmayı mutlaka esnaf ve ticaret odalarından araştırın. Kapınıza getirilen ürünü kargocunun açması konusunda şirketten talepte bulunun.

- Alacağınız ürünü gözünüzle bakarak, burnunuzla koklayarak, elinizle dokunarak yakından inceleyin.