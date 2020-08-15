Michigan'da bir kartal devlete ait bir insansız hava aracını düşürdü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kartal, devlete ait 950 dolarlık insansız hava aracını düşürerek imha etti.

ABD'de Michigan eyaletinin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, EGLE adlı kıyı şeridi haritalama drone'u, Escanaba şehrinin yakınında uçuş gerçekleştirdiği sırada bir kartal tarafından saldırıya uğradı.

Kartalın pervanesini parçaladığı drone, hızla irtifa kaybederek Michigan Gölü'ne düştü. Birkaç gün süren aramalara rağmen drone bulunamadı.

Açıklamada, "Saldırı, elektronik bir düşman aracıyla bölgesel anlaşmazlık nedeniyle veya kartalın aç olmasından kaynaklanmış olabilir. EGLE drone ekibi, martılara daha az benzemeleri için dronların görünümünün değiştirilmesi de dahil olmak üzere, saldırının tekrarlanma olasılığını azaltmak için alınacak önlemler üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

Olay, 21 Temmuz’da meydana gelmesine rağmen, yetkililer tarafından ancak şimdi açıklandı.