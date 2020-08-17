Kayıt
19:47 17 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kurbağa

    Zorlu rekabet koşullarında kalan erkek kurbağa, çareyi iki dişiyle harem kurmakta buluyor

    © AFP 2020 / PATRICK SEEGER
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102866/49/1028664967_0:83:2258:1354_1199x675_80_0_0_6fbd548684f4130dbaaff9ff5faafd39.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202008171042670465-zorlu-rekabet-kosullarinda-kalan-erkek-kurbaga-careyi-iki-disiyle-harem-kurmakta-buluyor/

    Brezilya yağmur ormanlarına özgü bir kurbağa türünde erkeğin iki dişiyle harem kurduğu belirlendi. Erkek çokeşliliğine ilk kez bir amfibide de rastlanmasıyla dört üyeliler (tetrapod) sınıfının tüm üyelerinde erkek çokeşliliğinin varolduğu saptandı.  Bunun zorlu hayatta kalma koşullarına karşı geliştirilen bir taktik olduğu belirtildi.

    Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Estadual de Campinas Üniversitesi zooloğu Fabio de Sa, geçen hafta Science Advances dergisinde yayımlanan makalesinde, Brezilya yağmur ormanlarına özgü bir kurbağa türünün erkeklerde çok eşlilik saptanan ilk amfibi olduğunu duyurdu. 

    Zoolog Fabio de Sa, böylece dört ayaklı omurgalı hayvanların ait olduğu dört üyeliler (tetrapod) sınıfının tüm üyelerinde erkek çok eşliliğinin varolduğunun ortaya çıktığını belirtti.

    Erkeklerin birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı ve su, gıdanın az olduğu ortamlarda

    Thoropa taophora denilen kurbağa türünün erkeğinin sadece kendisine sadık iki dişiyle çiftleştiği bir yaşam sürebildiğini duyuran De Sa, bilim insanlarının hayvanlarda en yaygın çiftleşme sisteminin erkeklerde çokeşlilik olduğunu düşündüğünü, buna daha önce kemikli balıklar, sürüngenler, memeliler, kuşlar ve bazı omurgasızlarda rastlandığını belirtti. 

    Hayvanların çiftleşme sistemi, evrimin erken aşamalarıyla bağlantılandırılan çokeşlilikten (poligami) yavrunun yoğun ebeveyn bakımına ihtiyaç duyduğu tekeşliliğe (monogami) uzanan bir süreç olarak değerlendiriliyor. Erkeğin çokeşliliğinin (polijini) erkeklerin dişiler için birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı ve su, beslenme gibi temel ihtiyaç maddelerinin az olduğu ortamlarda geliştiği üzerinde duruluyor.

    De Sa ile çalışma arkadaşları, Brezilya'nın Atlantik yağmur ormanlarında yaşayan ve bolluk ortamında poligamik çiftleşen Thoropa taophora türü kurbağanın kıtlık koşullarında polijiniye yönelip yönelmediğini araştırdı.

    Araştırma ekibi, bu kurbağaları yağmur ormanlarının dışındaki kayalık çıkıntıların tatlı su alanlarının nispeten az ve güneşe daha fazla maruz kalan noktalarında kameralara aldı.

    Biri dominant iki dişiyle uzun süreli ilişki

    Kaynak yetersizliğinin, tahmin edilebileceği üzere, kurbağalar üzerinde önemli etkileri oldu. Örneğin erkekler, üreme alanlarında devriye gezip davetsiz misafirlere yönelik daha saldırgan tavırlar sergiledi.

    Ancak araştırmacılar, bunların ötesinde bir etki tespit etti: Erkekler sadece iki dişiyle uzun vadeli çiftleşmeye geçmişti. Bu dişilerden biri daha baskın, diğeri ise ikincil konumdaydı.

    Videoda gördüklerini doğrulamak isteyen ekip, iki dişinin iribaşlarının aynı babadan olduğunu, baskın dişinin daha fazla yavruladığını tespit etti.

    De Sa, "Bu ilişkide dişinin avantajı, dışarıda kalmak ve başka bir erkek bulamamak yerine kaliteli bir üreme alanı içinde varolabilmesi" yorumunu yaptı.

     

    Etiketler:
    Dişi, Erkek, harem, Çiftleşme, Çok eşlilik, Kurbağa, Yağmur ormanı, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Minsk'te Stella Meydanı'nda toplanan Lukaşenko karşıtı göstericiler, bir süre 'Lukaşenko, git!' sloganları attıktan sonra hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na yürüdü
    Minsk’teki hükümet karşıtı ve Lukaşenko’ya destek gösterilerinden kareler
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet