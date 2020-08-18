Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'de 2020'nin en popüler tatil beldesini açıkladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2020 yaz sezonunda Rus turistler arasındaki en popüler Türk tatil beldesinin Alanya olduğunu açıkladı.

Türk basınında bu yıl Rus turistlerin yüzde 40-45'inin Kemer'i tercih ettiği yazılırken Rus tur operatörlerinin verilerine göre Rusların yaptığı rezervasyonlarda liderlik Alanya'ya ait.

Bir tur şirketinden ATOR'a yapılan açıklamada "Geçen yılın aynı döneminde Kemer otelleri, yine üçüncü sırayı alıyordu. Alanya'nın liderliği, ekim, kasım ve aralık ayındaki rezervasyonlarda da korunuyor. Ancak en net veriler ancak sezon sonunda elde edilebilir" dendi.

Bir başka tur şirketinin satışlarında birinci sıra yine Alanya'nın. Alanya'yı Belek, Kemer ve Side izliyor.

6 büyük tur operatörünün verilerine göre Kemer popüler bakımından Alanya'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Uzmanlar, kısıtlama ve karantina döneminden sonra Rus turistlerin tatil yerlerini öncelikle fiyata göre seçtiklerini ve Alanya'daki otellerin fiyat bakımından en fazla talep gören oteller olduğunu belirtti.