Otomatik bira fabrikası sendromuyla sarhoş erkeği, dışkı nakliyle tedavi ettiler

Ekmek ve makarna gibi karbonhidrat bakımından zengin gıdalarla beslendikten sonra sarhoş olan bir erkeğe, nadir görülen bir sendromun teşhisi konuldu. Belçika'da yaşayan 47 yaşındaki erkek, otomatik bira fabrikası ya da bağırsak fermantasyonu sendromundan, dışkı nakli tedavisiyle kurtuldu.

Annals of Internal Medicine isimli dergi tarafından duyurulan vakada, Belçika'da yaşayan 47 yaşındaki bir erkek, antibiyotik kullanmasının ardından patates, ekmek ve makarna gibi karbonhidrat bakımından zengin gıdalarla beslendiğinde sarhoş olmaya başladı.

Ağzına tek damla alkol koymadığı halde sarhoş dolaşmasına anlam veremeyen erkek, iki ay sonra durumuyla ilgili hastaneye başvurdu. Testlerden geçtikten sonra kendisine otomatik bira fabrikası (ABS) ya da bağırsak fermantasyonu sendromu teşhisi konuldu.

Bu sendromda kişinin karbonhidrat tüketmesi halinde sindirim sisteminde yaşayan mantar ya da bakteriler alkol üretimine geçiyor.

Sendromun tedavi yöntemleri arasında bağırsaklardaki şekerin alkole dönüştürülmesini engellemek için proteini yüksek, karbonhidratı düşük diyet de var.

Ama doktorların yazdığı düşük karbonhidrat diyeti ve mantarla mücadele eden ilaçları uyguladıktan sonra bile sözkonusu erkek belli gıdaları yediğinde kendisini sarhoş hissetmeye devam etti.

Eşinin alkol koktuğu gerekçesiyle şikayet ettiği erkek, bir trafik denetiminde alkollü çıktığı gerekçesiyle ehliyetinden de oldu.

Hastayı bu dertlerden kurtarmaya karar veren doktorlar, dışkı nakline başvurdu. Bu yöntemde, sağlıklı insan dışkısı, bağırsak bakterilerinin yeniden dengelenmesine ihtiyaç duyan bir hastanın sindirim sistemi kanalına naklediliyor.

22 yaşındaki kızının dışkı bağışçısı olmayı kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen nakilden sonra erkeğin sarhoşluk belirtileri kayboldu. Operasyondan 34 ay sonraki takipte bile belirtiler geri dönmedi.

Vakayı duyuran makalenin yazarlarından Ghent Üniversitesi'nden Dr. Danny De Looze, Newsweek'e, bunun, oto bira sendromu bağlamında başarılı dışkı nakliyle ilgili ilk yayın olduğunu söyledi.

Sadece mantarların değil, bakterilerin de etanol ürettiğini ve böylelikle oto bira sendromuna neden olduğunu belirten Looze, erkeğin dışkı nakliyle tedavi olmasının, bağırsaklarındaki etanol üreten mikrobik türlerin, büyük ihtimalle bir bakterinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini anlattı.

Bilim insanları, dışkı naklini, ishalden ölümcül bağırsak enflamasyonuna kadar farklı semptomları bulunan C. diff bekterisinden mustarip ya da kanser olan hastaların tedavisinde kullanmayı da değerlendiriyor.