Kaba ifadeleri kibar ifadelerle değiştiren teknoloji geliştirildi

Finlandiya’da bir şirket, hakaret ve nefret dolu ifadeleri kibar ifadelerle değiştirecek teknolojiyi geliştirdi. Teknoloji, metin düzenleme programlarında kullanılacak.

Daily Mail'in haberine göre, Finlandiya merkezli bir teknoloji şirketi 'daha nazik bir sanal ortam' oluşturmayı umuyor.

Word veya Outlook gibi metin düzenlememe programlarında kullanılacak teknoloji, hakaretleri bulanıklaştıracak, yanında da yerine önerilen ifadeler gösterilecek. Örneğin, 'Senden nefret ediyorum' ifadesi yerine 'Sana katılmıyorum' ifadesi önerilecek.

Şirketin sözcüsü Kia Haring, konuya ilişkin açıklamasında "Kabadayıların kullandıkları ifadeleri ve arkasındaki gerçek anlamı yeniden düşünmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin çocukları siber zorbalığa karşı korumaya yardımcı olacağını kaydeden Haring, özellikle çocukların hakaretler karşısında savunmasız olduğunu, siber zorbalığın onlarda psikolojik travma oluşturabileceğini kaydetti.

Yeni teknolojinin, gençleri kendilerini doğru ifade etmeyi öğretmeyi amaçladığını söyleyen Haring, kibar dilin internet ortamında varsayılan olarak kullanılması gerektiğini belirtti.