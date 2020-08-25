Ölen kız çocuğu cenaze hazırlıkları sırasında canlandı

Endonezya'da ölü sanılan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, ailesi cenaze hazırlıkları yaptığı sırada aniden dirildiği öğrenildi.

Daily Star'ın haberine göre, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, Siti Masfufah Wardah adlı 12 yaşındaki bir kız çocuğu, kronik diyabet ve organ komplikasyonları yüzünden hastaneye kaldırıldı.

Çocuk aynı günün akşam saatlerinde hayatını kaybetti ve ailesi cenaze töreni için hazırlıklara başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cenazesi yıkanırken Siti aniden gözlerini açtı, vücut ısısı yükseldi, kalbi yeniden çarpmaya başladı.

Ailesi hemen doktorları çağırdı. Ama doktorların tüm müdahalelerine rağmen kız çocuğu 'dirildikten' 1 saat sonra öldü.

Haberde, olayın Lazarus sendromu yüzünden meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Kalp krizinden ölen hastalarda spontane olarak dolaşım sistemi yeniden çalışmaya başlayabiliyor, bu da solunum ve kalp atışının yeniden başlamasına yol açıyor.