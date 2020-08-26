Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına Bakan da katıldı: Özgürlük değerlidir

Fransa’da üstsüz güneşlenen bir grup kadının jandarma tarafından uyarılması üzerine başlayan tartışmada İçişleri Bakanı bile devreye girdi. “Suudi Arabistan mı olduk?” diye soran tepkili halka katılan Bakan, “Özgürlük değerli bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabası olan Sainte-Marie-la-Mer’de geçen hafta yaşanan olayda, bir aileden gelen şikâyeti gerekçe gösteren jandarmalar, üstsüz güneşlenen bir gruba müdahale ederek örtünmelerini istedi.

Olayla ilgili Facebook hesaplarından bir açıklama yayımlayan jandarma, bu hareketin ‘beceriksizce’ olduğunu kabul etti, ancak sadece durumu yatıştırmayı amaçladıklarını belirtti. Jandarma, üstsüz güneşlenme konusunda resmi bir yasak olmadığını vurguladı.

‘Suudi Arabistan mı olduk?’

Ancak jandarmaya sosyal medya üzerinden tepki yağdı; kullanıcılar jandarmanın yetkisini çok aştığı eleştirisinde bulundu.

Bir kullanıcı “Sainte-Marie-la-Mer, Suudi Arabistan mı oldu?” diye sorarken, bir diğeri de ‘aşırı ahlakçılık’ taslamakla suçladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de tartışmaya Twitter’dan katıldı. Darmanin, “Kadınların giydikleri konusunda uyarılması yanlıştı. Özgürlük değerli bir şeydir. Ve yetkililerin hatalarını kabul etmesi normaldir” dedi.

Üstsüz güneşlenmek Fransa’da teşhircilik olarak kabul edilmeyip yasal görülüyor. Ancak önceki yıllara göre popülerliğini giderek yitiriyor. Bir ankete göre 50 yaşın altındaki kadınların yüzde 20’sinden azı “Üstsüz güneşlenirim” diyor. Bu oran 10 yıl önce yüzde 28 civarındaydı.

Daha önce yapılan bir araştırma, cinsel saldırıların sosyal medyada ifşa edildiği #MeToo (BenDe) hareketinin de bunda etkisi olduğunu ortaya koymuştu. Taciz, saldırı korkusu ve bedeninden utanma gibi faktörler de bu düşüşte rol oynuyor.