Alişan: Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz, plakalarımıza göre isim seçeceğiz

Alişan, önceki akşam yakın arkadaşı Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte Ulus'ta görüntülendi. Buse Varol ile ikinci çocuklarını yakında kucaklarına alacak olan Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz, plakaya göre isim seçeceğiz" dedi.

Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; ikinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaparak, ailesi ile birlikte ölümden dönen Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa eylül ayında gelecek" şeklinde konuştu.