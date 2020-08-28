Kayıt
15:28 28 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İsrail’in ‘#MeToo’ hareketi: Toplu tecavüzle sarsılan ülkede kadınlar, yaşadıklarını ifşa ediyor

    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1042743059_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_19f3fd4d311d1e8225e77593ee7d6b53.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202008281042743113-israilin-metoo-hareketi-toplu-tecavuzle-sarsilan-ulkede-kadinlar-yasadiklarini-ifsa-ediyor/

    İsrail’de 30 kişinin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından öfkeyle sokaklara dökülen kadınlar ülke çapında bir kampanya başlattı. ‘More Than 30’ (30’dan Fazla) adlı kampanya, cinsel saldırıya, tacize ve şiddete maruz kalan kadınları, yaşadıklarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

    İsrail’i sarsan toplu tecavüz olayının ardından bir haftadır protesto gösterileri devam ederken, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine sivil bir kampanya başlatıldı.

    Cinsel saldırıda bulunan erkeklerin sayısından yola çıkarak ‘Yoter mi shloshim-More Than 30’ (30’dan Fazla) adı verilen kampanya, İsrail’in ‘#MeToo’ hareketi olarak gösteriliyor. Kampanya; cinsel saldırıya, tacize ve şiddete maruz kalan kadınları, yaşadıklarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

    ‘Şiddet verilerini isimlerle ilişkilendirmenin zamanı geldi’

    Kadınlardan, cinsel saldırıda bulunan kişinin adını ve saldırının yaşandığı tarihte kaç yaşında olduğunu paylaşması isteniyor. Kadınların ifşaatlarından oluşan bir listenin daha sonra hükümetle paylaşılması bekleniyor.

    Cinsel saldırının sanıldığından çok daha yaygın olduğunu ortaya koymayı amaçlayan kampanya, ‘toplumumuzun sorunu sadece 30 tecavüzcü değil’ diyerek karar mekanizmalarını harekete geçirmeyi ve cezasızlık politikasına son vermesini istiyor.

    Kampanyaya destek veren Mitsad Hanashim adlı kadın örgütü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Herkes, bu ülkede 30’dan fazla tecavüzcü olduğunu biliyor. Kadınlara yönelik şiddete dair veriler vardı ancak şimdi, bu istatistikleri isimlerle ilişkilendirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

    ‘Aynı gemide olduğumuzu hatırladık’

    Kampanya yürütücülerinden biri olan Ruty Klein, şimdiye kadar binden fazla ifşaat topladıklarını belirtti.

    Şok edici tanıklıklara ulaştıklarını belirten Klein, “20 yaşındayken taksi şoförünün, hatta beş yaşındayken babasının saldırısına uğradığın anlatan var. Eylat’ta yaşanan bu toplu tecavüz, aynı gemide olduğumuzu bize hatırlattı. Artık yalnız olmadığınızı hissettiğiniz andan konuşmaya başlıyorsunuz. Sonra bir diğeri ekleniyor, sonra bir diğeri” dedi.

    Ne olmuştu?

    Geçen hafta İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde yaşayan 16 yaşındaki öğrenci bir akşam tuvaleti kullanmak için bir otele girdi, ancak burada bir odaya götürüldü ve burada 20’li yaşlarda olduğu söylenen 30 erkeğin tecavüzüne uğradı. Kız çocuğu polise giderek şikayetçi oldu, şüphelilerden birkaçı ise ‘rızaya dayalı ilişki’ savunması yaptı.

    İsrail polisi, tecavüze karıştığı iddia edilen ve dokuzu reşit olmayan 11 kişiyle otel sorumlusunun gözaltına alındığını açıkladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmanın sürdüğü belirtildi.

    Olayın duyulmasıyla birlikte ülke çapında pek çok protesto gerçekleşti, pazar günü binlerce İsrailli bir saatlik grev yaptı.

    Başbakan Benyamin Netanyahu, yaşananları ‘insanlığa karşı işlenmiş suç’ olarak niteledi ve suçluların bir an önce yargılanmasını istedi.

    Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından, flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmek amacıyla başlatılan ‘#MeToo’ hareketi çok kısa sürede dünya çapında yayılmıştı.

    Etiketler:
    Eylat, #MeToo, Kampanya, Şiddet, Taciz, Cinsel saldırı, Çocuğa tecavüz, Tecavüz, More Than 30, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Altay'ın Mikhaylovskoye bölgesindeki acı-tuzlu 'Pembe' gölün havadan görünüşü.
    Göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen ve şifa özellikleriyle de kullanılan Altay’ın tuz gölleri
    Karikatür
    Rusya'dan Suriye'de askeri araçların çarpışmasıyla ilgili açıklama: ABD askerleri, Rus konvoyunun önünü kesmeye çalıştı
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet