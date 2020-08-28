İsrail’in ‘#MeToo’ hareketi: Toplu tecavüzle sarsılan ülkede kadınlar, yaşadıklarını ifşa ediyor

İsrail’de 30 kişinin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından öfkeyle sokaklara dökülen kadınlar ülke çapında bir kampanya başlattı. ‘More Than 30’ (30’dan Fazla) adlı kampanya, cinsel saldırıya, tacize ve şiddete maruz kalan kadınları, yaşadıklarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

İsrail’i sarsan toplu tecavüz olayının ardından bir haftadır protesto gösterileri devam ederken, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine sivil bir kampanya başlatıldı.

Cinsel saldırıda bulunan erkeklerin sayısından yola çıkarak ‘Yoter mi shloshim-More Than 30’ (30’dan Fazla) adı verilen kampanya, İsrail’in ‘#MeToo’ hareketi olarak gösteriliyor. Kampanya; cinsel saldırıya, tacize ve şiddete maruz kalan kadınları, yaşadıklarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

‘Şiddet verilerini isimlerle ilişkilendirmenin zamanı geldi’

Kadınlardan, cinsel saldırıda bulunan kişinin adını ve saldırının yaşandığı tarihte kaç yaşında olduğunu paylaşması isteniyor. Kadınların ifşaatlarından oluşan bir listenin daha sonra hükümetle paylaşılması bekleniyor.

Cinsel saldırının sanıldığından çok daha yaygın olduğunu ortaya koymayı amaçlayan kampanya, ‘toplumumuzun sorunu sadece 30 tecavüzcü değil’ diyerek karar mekanizmalarını harekete geçirmeyi ve cezasızlık politikasına son vermesini istiyor.

Kampanyaya destek veren Mitsad Hanashim adlı kadın örgütü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Herkes, bu ülkede 30’dan fazla tecavüzcü olduğunu biliyor. Kadınlara yönelik şiddete dair veriler vardı ancak şimdi, bu istatistikleri isimlerle ilişkilendirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

The suspected gang rape of a 16-year-old girl shaking Israel to its core https://t.co/tgKlIx2iHr pic.twitter.com/IDC2ptfaiq — Haaretz.com (@haaretzcom) August 24, 2020

‘Aynı gemide olduğumuzu hatırladık’

Kampanya yürütücülerinden biri olan Ruty Klein, şimdiye kadar binden fazla ifşaat topladıklarını belirtti.

Şok edici tanıklıklara ulaştıklarını belirten Klein, “20 yaşındayken taksi şoförünün, hatta beş yaşındayken babasının saldırısına uğradığın anlatan var. Eylat’ta yaşanan bu toplu tecavüz, aynı gemide olduğumuzu bize hatırlattı. Artık yalnız olmadığınızı hissettiğiniz andan konuşmaya başlıyorsunuz. Sonra bir diğeri ekleniyor, sonra bir diğeri” dedi.

Ne olmuştu?

Geçen hafta İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde yaşayan 16 yaşındaki öğrenci bir akşam tuvaleti kullanmak için bir otele girdi, ancak burada bir odaya götürüldü ve burada 20’li yaşlarda olduğu söylenen 30 erkeğin tecavüzüne uğradı. Kız çocuğu polise giderek şikayetçi oldu, şüphelilerden birkaçı ise ‘rızaya dayalı ilişki’ savunması yaptı.

İsrail polisi, tecavüze karıştığı iddia edilen ve dokuzu reşit olmayan 11 kişiyle otel sorumlusunun gözaltına alındığını açıkladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte ülke çapında pek çok protesto gerçekleşti, pazar günü binlerce İsrailli bir saatlik grev yaptı.

Başbakan Benyamin Netanyahu, yaşananları ‘insanlığa karşı işlenmiş suç’ olarak niteledi ve suçluların bir an önce yargılanmasını istedi.

Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından, flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmek amacıyla başlatılan ‘#MeToo’ hareketi çok kısa sürede dünya çapında yayılmıştı.