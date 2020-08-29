İki dişi aslan kendilerini kurtaran sahiplerini parçaladı

Güney Afrika'da iki dişi aslan, birkaç yıl önce onları kurtaran 68 yaşındaki sahiplerini parçaladı.

Telegraph'ın aktardığına göre, hayvan hakları savunucusu West Matthewson, iki dişi aslanı yürüyüşe çıkardıktan bir süre sonar onların saldırısına uğradı. Ölümcül yaralar alan adamı eşi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Matthewson’un gelini, aslanların ona zarar vermek istemediklerini, çünkü onu yemediklerini, sadece sert bir oyun oynadıklarını düşünüyor.

Matthewson dişi aslanları av çiftliğinden kurtararak kendi safari parkında yaşamalarını sağlamıştı.

İlginç olan ise, Matthewson üç yıl önce bir kişiyi daha öldüren bu aslanların agresif olmadıklarını savunarak onlara destek olmuştu.

Şu anda nesli tükenme tehdidi altındaki hayvan barınağına yerleştirilen aslanlar, daha sonra vahşi doğaya salınacak.